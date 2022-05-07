Россиянам еще больше осложнили скачивание игр и приложений для гаджетов

10 марта Google приостановила возможность покупки игр и приложений, а также оформления платных подписок на гаджетах под управлением ОС Android. Теперь компания блокирует загрузку и обновление продуктов российских разработчиков.

В Google отметили, что разработчики смогут по-прежнему публиковать игры и приложения на страницах цифрового магазина Google Play, но они должны быть бесплатными. Как пишет Газета.ru, авторам платных версий предложили сделать их бесплатными или убрать платную подписку, чтобы приложения продолжили оставаться доступными.

Российские пользователи также могут продолжить пользоваться всеми бесплатными функциями в магазине Google Play.

Ранее сообщалось, что в приложении Qiwi перестал работать способ пополнения кошелька Apple ID, который использовался для оплаты покупок и подписок в App Store.