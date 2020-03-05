Россиянам могут по-новому начислять больничные и декретные выплаты

Основная цель такого закона — обеспечить гарантированное получение россиянами страховых выплат. Сюда входят выплаты по больничному листу, пособиях по беременности и родам, а также оплате отпуска сверх установленных Трудовым кодексом 28 дней и погребения.
«Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан», — рассказали в пресс-службе правительства.
«У работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Кроме того, трудящийся, получая деньги на больничный из кассы Фонда социального страхования, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в ФСС», — отметил первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.
Новый законопроект будут рассматривать в декабре этого года.