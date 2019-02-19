Россиянам объяснили, почему цены на продукты должны расти

В России должны расти цены на продукты питания. В противном случае производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие производства, сообщает РИА Новости .

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов в интервью агентству пояснил, что что при низких ценах невозможно развитие производства и покупатели должны это понимать.

«Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх — это нормальное явление для рыночной экономики», — сказал он и добавил, что ситуация, когда стоимость продуктов держится на одном уровне, может указывать на наличие картельного сговора.

В начале 2019 года из-за повышения НДС, нестабильного курса рубля и удорожания сырья выросли цены на продукты питания и алкоголь. Также подорожали смартфоны, бензин, автомобили, сотовая связь, повысились ставки по ипотеке.

В перспективе — увеличение стоимости квартир, коммунальных платежей и авиабилетов. По прогнозу Центробанка, к концу 2019 года инфляция в России составит 5−5,5%.

Снизить цены на продукты поможет увеличение количества рынков. Согласование законопроекта о розничных рынках находится на завершающей стадии. В ближайшее время его внесут в правительство и Госдуму. Об сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

В 2018 году, по данным Росстата, яйца подорожали почти на 26%, мясо и птица — почти на 10%. Цыганов объяснил повышение цен «активным развитием этого сектора». По словам замглавы ФАС, «благодаря этому Россия обеспечила себя мясом птицы и яйцом более чем на 100 процентов», пишет znak.com.

Согласно официальным статистическим данным, за чертой бедности сегодня находятся 19,3 млн россиян (13,2% населения страны). Реальные доходы населения падают пятый год подряд. Недавний опрос «Левада-центра» показал, что за два года число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%.