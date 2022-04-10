10 апреля
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Жизнь

Россиянам подсказали, на какие числа выгоднее всего брать отпуск в период майских праздников

В 2022 году отпуск на майские праздники лучше всего брать со 2 по 8 мая. Такой вывод сделал сервис SuperJob.

Работы в саду, огороде
Работы в саду, огороде
СС0

2, 3, 7 и 8 мая являются выходными неоплачиваемыми днями, однако если включить их в отпуск, то они будут оплачены по среднему заработку.

Таким образом за май работник получит больше денег, чем если бы работал по общему графику, пишет «Лента».

Эксперты предупредили россиян, что в другие майские дни оплата отпуска будет зависеть от графика работы, системы оплаты труда и других факторов.

Если же включить в отпуск нерабочие 1 и 9 мая, то они не идут в его счет и отпуск должен быть продлен или перенесен на другое время.

Напомним, по официальному календарю у россиян должны быть выходные с 1 по 3 мая (в честь Дня труда) и с 7 по 10 мая (в связи с Днем Победы).

Однако сейчас российские власти ведут разговоры о том, чтобы промежуток с 4 по 8 мая тоже сделать выходным, как это было в прошлом году.

Ранее эксперт назвала условия продления майских праздников в России, чтобы ее экономика не пострадала.

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