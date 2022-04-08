Условия продления майских праздников для россиян назвала эксперт

Петровская указала — есть и компании, которые не могут приостанавливать свою деятельность даже на минуту. Тогда им придется в эти дни платить повышенную зарплату, что скажется на их фонде зарплат.

Тем не менее, цель дать людям возможность вырастить урожай может оказаться важнее.

Официально

По официальному календарю у россиян должны быть выходные с 1 по 3 мая (в честь Дня труда) и с 7 по 10 мая (в связи с Днем Победы).

В прошлом году для борьбы с коронавирусом власти убрали рабочий промежуток с 4 по 6 мая, объявив эти дни также выходными. Таким образом, россияне получили возможность отдыхать 10 дней подряд, пишет Газета.Ru.

Фракция «Новые люди» предложила повторить эту практику — 10-дневные майские каникулы для заготовки продуктов и общения предложил устроить депутат Госдумы.