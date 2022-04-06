6 апреля
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Жизнь

Десятидневные майские каникулы для заготовки продуктов и общения предложил устроить депутат Госдумы

В Госдуме предложили продлить майские каникулы до 10 дней.

Капуста, овощи, продукты.
Капуста, овощи, продукты.
СС0

Вице-спикер, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков полагает, что это поможет людям заготовить продукты на осень и больше общаться друг с другом. Он отметил — все продукты дорожают и людям нужно выживать, сообщается на сайте партии.

«Тот самый пресловутый борщевой набор вырос на 10−40%", — отметил Даванков.

Согласно производственному календарю, выходными в этом году объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая, пишет bfm.ru.

Депутат считает, что продление майских каникул несложно реализовать, и привел в пример объявленные во время пандемии COVID-19 нерабочие дни.

Между тем Ростуризм и Министерство туризма Турции находятся в контакте и работают над созданием условий для предстоящего туристического сезона, сообщила в Telegram глава Ростуризма Зарина Догузова.

Вполне вероятно, что к майским праздникам восстановят полетные программы в Турцию.

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