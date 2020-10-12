Россиянам пообещали аномально теплый октябрь

Под аномалиями подразумеваются отклонения от нормы, которые различаются в различных регионах России.
«Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений», — сказал Вильфанд.
Особенно метеорологов удивляет Якутия — на севере температура поднимается выше нуля, что случается крайне редко в это время года. Обычно в этой части региона на 8−10 градусов холоднее.
Но пока что на этой неделе в Алтайском крае прогнозируют ветренную и дождливую погоду. Температура днем в понедельник, 12 октября, составит +6…+11 градусов.
В Барнауле ожидается небольшой дождь и температура +6…+8 градусов.