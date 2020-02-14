Россиянам предлагают менять паспорт в 60 лет из-за роста продолжительности жизни

В России могут ввести новый возраст получения паспорта, который будет иметь бессрочное действие, сообщает NEWS.ru .

Соответствующую инициативу депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Петров отметил, что сейчас срок действия паспорта становится бессрочным после оформления в 45 лет. Однако, по его словам, из-за постоянного роста продолжительности жизни такая практика устарела.

Кроме того, внешний облик человека в 45 лет и при выходе на пенсию — значительно отличается. Поэтому Петров предлагает менять паспорт еще и в 60−65 лет.

«Прошу Вас рассмотреть идею о изменении возраста выдачи бессрочных паспортов гражданам. Логичным представляется возрастной диапазон 60−65 лет, что будет соответствовать временным границам выхода гражданина на пенсию», — говорится в обращении к Колокольцеву.

Паспорт СССР. СС0

По мнению первого зампреда комитета Совфеда по соцполитике Валерия Рязанского, такая инициатива увеличит бюрократическую нагрузку и расходы для граждан.

«Шестьдесят пять лет — это возраст, которого достигают очень многие граждане. Это где-то под 100 миллионов человек пройдет через процедуру. Это дополнительная работа, дополнительные расходы. Я за то, чтобы минимизировать расходы людей на всякого рода формальности», — пояснил изданию Рязанский.

Он подчеркнул, что именно цифровизация поможет решить трудности, которые возникают в идентификации пенсионера с помощью фотографии, сделанной 20 лет назад. Что, собственно, и беспокоит депутата Петрова.