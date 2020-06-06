Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 июня 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Россиянам предлагают увеличить пенсию на 50 рублей, заплатив за это до 900 тысяч

Пенсионный фонд России (ПФР) отметил резкий рост случаев мошенничества в отношении пожилых граждан, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий», сообщает RT.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

В ПФР рассказали об увеличении количества обращений о перерасчете пенсий, что и привлекло недобросовестные юридические организации, решившие подзаработать на навязывании услуг.

Примечательно, что средняя сумма перерасчета составляет порядка 50 рублей. При этом с пенсионеров брали плату до 900 тысяч рублей.

«За подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение взималась плата от 20 до 900 тысяч рублей за одно заявление», — рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

В фонде также рассказали о случаях, когда мошенники, представляясь сотрудниками ПФР, звонят пожилым людям.

«Рассказывают о положенной им денежной выплате, для получения которой просят предоставить номер счета для перечисления денег», — отметили в ПФР.

Кроме того, мошенники рассылают смс-сообщения о полагающейся компенсации и предлагают перевести деньги на сторонний счет для уплаты «госпошлины».

В ПФР напомнили, что сотрудники госведомств не запрашивают персональные данные по телефону, так как вся необходимая информация у них уже есть.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость