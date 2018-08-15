Россиянам предлагают выйти в открытый космос вместе с российским экипажем МКС

Артемьев и Прокопьев протестируют новые скафандры «Орлан-МКС», которые пришли на замену «Орлан-МК». В новой версии скафандра в него встроен кондиционер и резиновая оболочка заменена на полиуретановую, пишет РИА Новости.
Планируется, что космонавты проработают за пределами станции более шести часов. За это время Олег и Сергей проведут работы с оборудованием для космических экспериментов «Тест», «Икарус», «Обстановка» и запустят четыре наноспутника, а также проведут панорамную съемку.
Все это время трансляцию будут комментировать из Центра управления полетами Наталья Бурцева и Марк Серов. Среди приглашенных гостей — Герои России, космонавты Александр Калери, Павел Виноградов, Александр Полещук и профессор, постановщик экспериментов Михаил Беляев.
Трансляция начнется в 18:50 по московскому времени ВКонтакте.