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Россиянам предлагают выйти в открытый космос вместе с российским экипажем МКС

Сегодня, 15 августа, космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции. Роскосмос организует прямую трансляцию с комментариями, об этом сказано на официальной странице корпорации Вконтакте.

Облака из космоса.
Облака из космоса.
Фёдор Юрчихин, roscosmos.ru

Артемьев и Прокопьев протестируют новые скафандры «Орлан-МКС», которые пришли на замену «Орлан-МК». В новой версии скафандра в него встроен кондиционер и резиновая оболочка заменена на полиуретановую, пишет РИА Новости.

Планируется, что космонавты проработают за пределами станции более шести часов. За это время Олег и Сергей проведут работы с оборудованием для космических экспериментов «Тест», «Икарус», «Обстановка» и запустят четыре наноспутника, а также проведут панорамную съемку.

Все это время трансляцию будут комментировать из Центра управления полетами Наталья Бурцева и Марк Серов. Среди приглашенных гостей — Герои России, космонавты Александр Калери, Павел Виноградов, Александр Полещук и профессор, постановщик экспериментов Михаил Беляев.

Трансляция начнется в 18:50 по московскому времени ВКонтакте.

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