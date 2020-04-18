Россиянам предлагают застраховаться от коронавируса

Страховку от коронавируса уже приобрели несколько тысяч жителей России, пишет Москва 24. Страховых агентства предлагают новый продукт для клиентов в связи с повышенным спросом.

«Программа страхования от коронавируса появилась в марте, — сообщили представители страховой компании „Арсеналъ“. — На сегодняшний день ею уже воспользовалось несколько тысяч человек».

Наличие хронических заболеваний на стоимость страховки в компании не влияет, однако ее не оформляют на детей младше одного года и людей старше 60 лет.

В компании «АльфаСтрахование» разработано несколько программ на случай выявления COVID-19 с единовременной выплатой.

«Мы видим большой спрос со стороны клиентов с первых дней запуска программ. По одной из них уже застраховано более двух тысяч человек», — говорят представители компании.

Страховые суммы могут составлять от 20 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от периода диагностирования коронавируса и течения самой болезни.

Страховая компания «Согласие» заключила свыше несколько сотен договоров страхования от коронавируса. О запуске похожего продукта также объявила компания «Тинькофф Страхование».

По мнению вице-президента Всероссийского союза страховщиков Дмитрия Кузнецова, страховые компании оценили вероятность наступления событий и посчитали возможным предложить этот продукт населению.

«Это как страхование жизни в целом, — считает эксперт. — Это близко к страхованию от несчастного случая. Равно как программы при наступлении онкологического заболевания».