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Россиянам придется платно регистрировать смартфоны

В России может появиться платная регистрация мобильных телефонов и планшетов. Если устройство не будет зарегистрировано в базе данных, отечественным мобильным операторам будет запрещено его обслуживать.

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

Это предложение поступило от сенаторов Совфеда.

«В настоящее время уже подготовлен законопроект о введении системы контроля абонентских устройств по идентификаторам IMEI», — сообщила Людмила Бокова, председатель комиссии Совфеда по развитию информационного общества.

Регистрация одного смартфона будет стоить не более 100 рублей, сообщает Nation News.

Как считают сенаторы, нововведение должно помочь в борьбе с перепродажей краденых устройств и сократить долю «серых» смартфонов на российском рынке. В ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму РФ. По некоторым данным, ввод платной регистрации намечен на 2020-й год.

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