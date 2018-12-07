Россиянам придется платно регистрировать смартфоны

Это предложение поступило от сенаторов Совфеда.
«В настоящее время уже подготовлен законопроект о введении системы контроля абонентских устройств по идентификаторам IMEI», — сообщила Людмила Бокова, председатель комиссии Совфеда по развитию информационного общества.
Регистрация одного смартфона будет стоить не более 100 рублей, сообщает Nation News.
Как считают сенаторы, нововведение должно помочь в борьбе с перепродажей краденых устройств и сократить долю «серых» смартфонов на российском рынке. В ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму РФ. По некоторым данным, ввод платной регистрации намечен на 2020-й год.