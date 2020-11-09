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Жизнь

Россиянам рассказали, как без утюга в домашних условиях обеззаразить рубли

Эксперт Союза бонистов Роман Леонов рассказал в интервью радио Sputnik, как можно самостоятельно дезинфицировать банкноты.

Мошенничество в интернете. Деньги.
Мошенничество в интернете. Деньги.
altapress.ru

Ранее сообщали, что COVID-19 может какое-то время жить на различных предметах, в том числе и на купюрах.

Обеззаразить деньги можно и в домашних условиях. Для этого, как отметил Леонов, нужны медицинский спирт, пульверизатор и время.

«Гладить купюры утюгом я не вижу смысла, поскольку от этого бумага становится хрупкой и ломкой. Если регулярно гладить купюры при большой температуре, то просто-напросто они начнут ломаться, трескаться и превращаться в труху. Если человек уж очень всего боится, то он может опрыскать деньги спиртом и дать им полежать 10 минут, пока спирт высохнет. На них не будет ни одного микроба, бактерии и вируса. Налейте в пульверизатор чистый спирт, попрыскайте», — посоветовал эксперт.

В России обеззараживают деньги на базах Центробанка: когда купюры попадают в систему расчетно-кассовых центров ЦБ (РКЦ), они примерно 25 дней лежат в хранилищах и за этот срок вирус на бумаге, по данным вирусологов, умирает.

В целом, в период пандемии лучше использовать бесконтактные способы оплаты покупок — это уменьшает риск передачи инфекции через купюры.

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