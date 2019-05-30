Россиянам рассказали, как можно выйти на пенсию по старым правилам

Такую возможность получат только те россияне, которые заключили договор с НПФ в этом году.

«Законопроект планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента до конца мая», — пишут «Известия».

В случае принятия инициативы, право на негосударственные пенсии получат женщины и мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет соответственно.

При желании граждане сами смогут установить пенсионный возраст, однако он не должен будет превышать существующие границы в 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Если депутаты одобрят законопроект, он вступит в силу до конца 2019 года.

3 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы и поэтапном повышении возраста выхода на пенсию, пишет ura.ru. Согласно вступившим в силу правилам, возраст, после которого россияне могут претендовать на пенсионные выплаты, увеличился на пять лет для мужчин и для женщин.