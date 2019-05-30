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Жизнь

Россиянам рассказали, как можно выйти на пенсию по старым правилам

В Госдуме РФ готовится законопроект, согласно которому клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

Такую возможность получат только те россияне, которые заключили договор с НПФ в этом году.

«Законопроект планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента до конца мая», — пишут «Известия».

В случае принятия инициативы, право на негосударственные пенсии получат женщины и мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет соответственно.

При желании граждане сами смогут установить пенсионный возраст, однако он не должен будет превышать существующие границы в 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Если депутаты одобрят законопроект, он вступит в силу до конца 2019 года.

3 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы и поэтапном повышении возраста выхода на пенсию, пишет ura.ru. Согласно вступившим в силу правилам, возраст, после которого россияне могут претендовать на пенсионные выплаты, увеличился на пять лет для мужчин и для женщин.

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