Россиянам рассказали, почему нельзя закапывать мусор на даче

Отмечается, что закапывание мусора вредит почве и нарушает общую экологическую обстановку.
Чтобы избавиться от строительных отходов на даче, следует заказывать специальную машину. Если очень хочется закопать что-то в землю, то только ветки и листья.
При этом депутат считает, что из веток и листьев лучше сделать компост — это удобрит почву. Кроме того, на территории большинства садоводств есть специальная зона для мусора.
Если дачники совсем не выносят мусор за территорию садоводства, то им придется заплатить штраф в семь тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что введено новое правило для всех россиян, у кого есть дача и огород.
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