Россиянам рассказали, почему нельзя закапывать мусор на даче

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, почему нельзя закапывать мусор на дачном участке. Его слова передает NEWS.ru.

Отмечается, что закапывание мусора вредит почве и нарушает общую экологическую обстановку.

Чтобы избавиться от строительных отходов на даче, следует заказывать специальную машину. Если очень хочется закопать что-то в землю, то только ветки и листья.

При этом депутат считает, что из веток и листьев лучше сделать компост — это удобрит почву. Кроме того, на территории большинства садоводств есть специальная зона для мусора.

Если дачники совсем не выносят мусор за территорию садоводства, то им придется заплатить штраф в семь тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что введено новое правило для всех россиян, у кого есть дача и огород.

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