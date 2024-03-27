27 марта
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Жизнь

Россиянам рассказали, почему нельзя закапывать мусор на даче

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, почему нельзя закапывать мусор на дачном участке. Его слова передает NEWS.ru.

Дача.
Дача.
CC0

Отмечается, что закапывание мусора вредит почве и нарушает общую экологическую обстановку.

Чтобы избавиться от строительных отходов на даче, следует заказывать специальную машину. Если очень хочется закопать что-то в землю, то только ветки и листья.

При этом депутат считает, что из веток и листьев лучше сделать компост — это удобрит почву. Кроме того, на территории большинства садоводств есть специальная зона для мусора.

Если дачники совсем не выносят мусор за территорию садоводства, то им придется заплатить штраф в семь тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что введено новое правило для всех россиян, у кого есть дача и огород.

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