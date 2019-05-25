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Жизнь

Россиянам открыли безвизовый въезд еще в одну страну. Что в ней интересного

С 25 мая россияне могут въезжать без визы в Коста-Рику. С этого дня вступило в силу соглашение об условиях отказа от визовых формальностей, подписанное правительствами, рассказала «Российская газета». Что собой представляет Коста-Рика и в какие еще страны можно улететь, не оформляя визы?

Красные попугаи ара в Коста-Рике
Красные попугаи ара в Коста-Рике
опубликовано на menstois.ru

Теперь граждане России могут ездить в Коста-Рику только по заграничному паспорту. Въезжать в это государство в Центральной Америке можно неоднократно без виз на период до 90 календарных дней. Без виз можно также проезжать транзитом.

Надо сказать, что расположена Коста-Рика далековато — в Центральной Америке. Ехать туда стоит за невероятной природой, веселым отдыхом, безопасными прогулками и красивой архитектурой столицы. Обязательными для посещения в Коста-Рике являются вулканы, считает автор публикации на портале top10.travel. В Коста-Рике много национальных парков. Столица страны — Сан Хосе, город в окружении гор.

Куда еще можно поехать без визы?

Азия: Таиланд, Малайзия, Мальдивы, Вьетнам, Монголия, Индонезия.
Европа: Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина.
Африка: Египет, Марокко, Тунис, Танзания, Кения, ЮАР.
Ближний Восток: Турция, Израиль, Ливан, Катар, ОАЭ.
Океания: острова Фиджи, Микронезия.
Карибский бассейн: Куба, Ямайка, Доминикана.
Латинская Америка: Аргентина, Чили, Бразилия, Колумбия, Уругвай, Парагвай, Венесуэла и ряд других.

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