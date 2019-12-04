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Жизнь

Россиянам разрешили посещать бассейн без медицинских справок

Взрослым (старше 12-ти лет) россиянам теперь можно посещать бассейн без медицинских справок — решение вынес Верховный суд по иску Роспотребнадзора.

Бассейн.
Бассейн.
СС0

Ведомство в суде доказало, что взрослому человеку нет необходимости предоставлять справку для бассейна, сообщает телеканал «Звезда».

Исключения — те города или районы, где зафиксирован нарушение в эпидемиологической ситуации.

Требование справок «для бассейна» нарушает права потребителя, поскольку возлагает на гражданина дополнительные обязанности и ущемляет права по сравнению с правилами, законами и нормативами, пояснили в Роспотребнадзоре. Ведомство предписало устранить нарушения — то есть справки.

Однако инициатива Роспотребнадзора возмутила руководителей бассейнов, они обратились в суд, пытаясь доказать, что справки необходимы — без них повышается риск распространения заболеваний, пишет «Росбалт». Но дело было проиграно: суды всех инстанций согласились с Роспотребнадзором, что справки «для бассейна» не нужны.

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