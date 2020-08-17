Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы пораньше, но с одним условием

Верховный суд РФ разрешил в день рождения уходить с работы пораньше, но только если в организации существует такая традиция, сообщает РИА «Новости» .

К такому решению суд пришел после рассмотрения кассационной жалобы бывшей сотрудницы компании «Волгофарм».

Женщина утверждает, что в организации именинников всегда отпускали раньше, поэтому в свой день рождения предупредила руководителя и ушла.

«Традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка <…> работодатель провел проверку и уволил сотрудницу за прогул», — говорится в материалах суда.

Сначала женщина подала жалобу в местный суд — требование о восстановлении на работе и компенсации морального вреда частично удовлетворили. Однако вскоре это решение отменили и признали увольнение законным.

Женщина решила не сдаваться и дошла до Верховного суда, который не признал правомерным вывод апелляционной инстанции о том, что истица более четырех часов отсутствовала в офисе без уважительной причины.

В итоге коллегия по гражданским делам направила дело на пересмотр.