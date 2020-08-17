Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы пораньше, но с одним условием

Верховный суд РФ разрешил в день рождения уходить с работы пораньше, но только если в организации существует такая традиция, сообщает РИА «Новости».

Ночной клуб.
Ночной клуб.
CC0

К такому решению суд пришел после рассмотрения кассационной жалобы бывшей сотрудницы компании «Волгофарм».

Женщина утверждает, что в организации именинников всегда отпускали раньше, поэтому в свой день рождения предупредила руководителя и ушла.

«Традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка <…> работодатель провел проверку и уволил сотрудницу за прогул», — говорится в материалах суда.

Сначала женщина подала жалобу в местный суд — требование о восстановлении на работе и компенсации морального вреда частично удовлетворили. Однако вскоре это решение отменили и признали увольнение законным.

Женщина решила не сдаваться и дошла до Верховного суда, который не признал правомерным вывод апелляционной инстанции о том, что истица более четырех часов отсутствовала в офисе без уважительной причины.

В итоге коллегия по гражданским делам направила дело на пересмотр.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость