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Жизнь

Россиянам разрешили въезд на полуостров Крым, но не всем

В связи с пандемией коронавируса в Крыму продолжают действовать ограничительные меры. «Рамблер» разобрался, какой сейчас порядок пропуска на территорию полуострова и кто туда может въехать беспрепятственно.

Крым, отпуск.
Крым, отпуск.
CC0
1 Требуют ли при въезде прописку?

Попасть на полуостров можно с помощью прописки в Крыму или же документов о наличии собственной недвижимости. Туристу потребуется заполнить анкету, а также подтвердить свой статус здорового человека (нужна справка об отрицательном тесте на коронавирус и в текущий момент времени температура не должна превышать 36,9 градусов).

2 Если регистрации в Крыму нет?

Если документа у гражданина нет, то ему понадобится сдать бесплатный тест, результат приходит в течение суток. Но до получения ответа придется находиться на самоизоляции по месту, указанному в анкете.

Крым.
Крым.
82.mchs.gov.ru
3 Какие документы облегчат въезд?

При наличии справки-вызова (студенческой / с работы) или командировочного удостоверения гражданина тоже пропустят на территорию полуострова. Остальные условия те же: тест на коронавирус и проверка температуры.

Въехать позволяют при наличии договора долгосрочной аренды недвижимости. Требуются: анкета, справка и температура. Данный способ — наиболее простой для туристов, которые не желают ждать ослабления режима.

4 Когда ослабят режим?

Ожидается, что для туристов со всей России Крым откроется с 1 июля. Для граждан будет доступно 45 санаториев, гостиниц и других средств размещения.

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