Россиянам разрешили въезд на полуостров Крым, но не всем

3 Какие документы облегчат въезд?

При наличии справки-вызова (студенческой / с работы) или командировочного удостоверения гражданина тоже пропустят на территорию полуострова. Остальные условия те же: тест на коронавирус и проверка температуры.

Въехать позволяют при наличии договора долгосрочной аренды недвижимости. Требуются: анкета, справка и температура. Данный способ — наиболее простой для туристов, которые не желают ждать ослабления режима.