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Жизнь

Россиянам советуют не перекармливать собак во время самоизоляции, чтобы не разжирели

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев советует не перекармливать собак во время самоизоляции, сообщает РИА «Новости».

Толстая собака.
Толстая собака.
vk.com/fatdogclub.

Голубев подчеркнул, что домашним питомцам попросту будет негде потратить энергию из-за ограничения на выгул.

«Для того чтобы избежать набора лишнего веса у собак… из-за возможного снижения уровня активности, сократите ежедневный рацион питомца. Собаки с лишним весом более подвержены заболеваниям, избыточный вес может существенно сократить продолжительность жизни питомца», — напомнил кинолог.

Он посоветовал ежедневно вести учет количества съеденного корма, включая лакомства.

«Для этого при кормлении собаки используйте мерный стакан или кухонные весы, так будет проще отследить дневную норму корма. Не забудьте о физической нагрузке, которая поможет держать вес на прежнем уровне», — сказал кинолог.

Напомним, в России неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. В Москве введены ограничения на перемещения граждан.

Выгул домашних животных разрешен исключительно в радиусе 100 метров от места проживания, чтобы предотвратить угрозу распространения коронавируса.

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