Россиянам советуют не перекармливать собак во время самоизоляции, чтобы не разжирели

Голубев подчеркнул, что домашним питомцам попросту будет негде потратить энергию из-за ограничения на выгул.

«Для того чтобы избежать набора лишнего веса у собак… из-за возможного снижения уровня активности, сократите ежедневный рацион питомца. Собаки с лишним весом более подвержены заболеваниям, избыточный вес может существенно сократить продолжительность жизни питомца», — напомнил кинолог.

Он посоветовал ежедневно вести учет количества съеденного корма, включая лакомства.

«Для этого при кормлении собаки используйте мерный стакан или кухонные весы, так будет проще отследить дневную норму корма. Не забудьте о физической нагрузке, которая поможет держать вес на прежнем уровне», — сказал кинолог.