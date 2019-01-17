Россиянам стыдно за бедность и у них нет причин объединяться

Сейчас у россиян мало поводов для гордости, показало исследование «Левада-центра». 61% вовсе стыдится «вечной бедности и неустроенности», в которых они вынуждены жить, пишет РБК .

Эти и другие факты показало исследование, которое «Левада-центр» проводил в ноябре-декабре 2018 года. Аналогичны срез в 2017-м показывал, что стыд за бедность испытывают 54% респондентов.

По мнению социолога Карины Пипии, проблема бедности становится для населения все актуальнее. Чувство стыда у людей сфокусировано на настоящем из-за пенсионной реформы, падения доходов и страхом безработицы, пишет Lenta.ru.

Также участники опроса смущает распад СССР (45%) и грубость нравов, царящих в обществе (37%).

Чувство гордости у россиян обращено в прошлое. У подавляющего большинства оно связано с победой в Великой Отечественной войне (87%), у половины респондентов — с освоением космоса. Возвращение Крыма занимает в этом рейтинге третье место (45%).