Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 января
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
149

Россиянам стыдно за бедность и у них нет причин объединяться

Сейчас у россиян мало поводов для гордости, показало исследование «Левада-центра». 61% вовсе стыдится «вечной бедности и неустроенности», в которых они вынуждены жить, пишет РБК.

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

Эти и другие факты показало исследование, которое «Левада-центр» проводил в ноябре-декабре 2018 года. Аналогичны срез в 2017-м показывал, что стыд за бедность испытывают 54% респондентов.

По мнению социолога Карины Пипии, проблема бедности становится для населения все актуальнее. Чувство стыда у людей сфокусировано на настоящем из-за пенсионной реформы, падения доходов и страхом безработицы, пишет Lenta.ru.

Также участники опроса смущает распад СССР (45%) и грубость нравов, царящих в обществе (37%).

Чувство гордости у россиян обращено в прошлое. У подавляющего большинства оно связано с победой в Великой Отечественной войне (87%), у половины респондентов — с освоением космоса. Возвращение Крыма занимает в этом рейтинге третье место (45%).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость