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Россиянам в целях безопасности вновь не разрешают летать на курорты Египта

Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, сообщил в воскресенье «Интерфаксу» информированный источник. Причина вновь кроется в недостаточной безопасности туробъектов Египта.

Сфинкс. Египет
Сфинкс. Египет
СС0

«Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами в преддверии сезона новогодних туров вновь откладывается. Говорить о возвращении российских чартеров в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха до конца года не приходится. Вопрос будет вновь обсуждаться лишь в 2020 году», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, аэропорты египетских курортов, несмотря на реконструкцию, все еще не отвечают российским стандартам безопасности.

Источник отметил, что Египет проделал масштабную работу по переоснащению систем безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха. Однако российские эксперты по авиабезопасности, посетив терминалы с инспекцией, отметили ряд недочетов, которые заставили усомниться в достаточности предпринятых мер, сказал он.

Статуэтки фараона, Египет.
Статуэтки фараона, Египет.
travelask.ru

К тому же египетская сторона лишь выборочно выполнила условия Москвы в части обеспечения антитеррористической безопасности россиян, заявил собеседник «Интерфакса».

Кроме того, российская сторона обеспокоена безопасностью туристических трансферов.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера.

Рейсы на регулярной основе есть только между Москвой и Каиром.

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