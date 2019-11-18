Россиянам в целях безопасности вновь не разрешают летать на курорты Египта

Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, сообщил в воскресенье «Интерфаксу» информированный источник. Причина вновь кроется в недостаточной безопасности туробъектов Египта.

«Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами в преддверии сезона новогодних туров вновь откладывается. Говорить о возвращении российских чартеров в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха до конца года не приходится. Вопрос будет вновь обсуждаться лишь в 2020 году», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, аэропорты египетских курортов, несмотря на реконструкцию, все еще не отвечают российским стандартам безопасности.

Источник отметил, что Египет проделал масштабную работу по переоснащению систем безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха. Однако российские эксперты по авиабезопасности, посетив терминалы с инспекцией, отметили ряд недочетов, которые заставили усомниться в достаточности предпринятых мер, сказал он.

Статуэтки фараона , Египет. travelask.ru

К тому же египетская сторона лишь выборочно выполнила условия Москвы в части обеспечения антитеррористической безопасности россиян, заявил собеседник «Интерфакса».

Кроме того, российская сторона обеспокоена безопасностью туристических трансферов.