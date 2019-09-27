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27 сентября
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Жизнь

Россиянам запретят курить на собственных балконах

Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, которое инициировало внесение изменений.

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

«Правительство России одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, россияне не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и курить.

Вместе с тем запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения. Кроме того, правилами установлены и новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров.

Курение запрещено.
Курение запрещено.

Так, кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара. Что касается больниц, то теперь палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.

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