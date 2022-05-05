5 мая
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Жизнь

Россиянам хотят запретить покупать недвижимость в Европе

Евросоюз собирается запретить российским гражданам, резидентам и юрлицам приобретать или иным образом получать права на недвижимое имущество на территории ЕС, сообщает ИноТВ со ссылкой на Bloomberg.

Лондон. Англия.
Лондон. Англия.
pixabay

ЕС включил в свой шестой пакет санкций против России запрет заключать сделки с недвижимостью с российскими гражданами.

«Европейской комиссии предполагается остановить сделки в сфере недвижимости с российскими гражданами, резидентами и юридическими лицами. В частности, европейские власти собираются запретить прямую или опосредованную продажу или передачу „прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории союза, или паев в коллективных инвестиционных предприятиях, предоставляющих доступ к подобному недвижимому имуществу“», — отмечает издание.

Запрет, как уточняет Bloomberg, это часть санкционного пакета ЕС, который должен стать очередным ударом по России и ее олигархам.

Законопроект должны поддержать члены ЕС, а в саму инициативу могут внести изменения.

Инициатива касается тех россиян, которые не являются гражданами ЕС и не имеют вида на жительство в государствах — членах блока.

Кроме того, меры не распространяются на лиц, у которых есть гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на западные санкции.

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