Путин подписал указ об ответных мерах на западные санкции. Что под запретом

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому можно будет заблокировать работу в России любой компании, если она попадет в «черный список».

Указ об ответе России на западные санкции называется «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Документ запрещает некоторые экономические действия с юридическими и физическими лицами, которых власти России внесут в специальный «черный список». Ограничения также коснутся организаций, находящихся под контролем фигурантов «черного списка».

<Окончательно «черный список» в России пока не согласован. Путин поручил правительству утвердить его за 10 дней.>

Конкретно новый документ запрещает:

Совершать сделки ( в том числе заключать внешнеторговые контракты) с фигурантами российского «черного списка»;

в том числе заключать внешнеторговые контракты) с фигурантами российского «черного списка»; Исполнять перед ними обязательства по уже совершенным сделкам ( если эти обязательства не были ранее исполнены или были выполнены не в полном объеме);

если эти обязательства не были ранее исполнены или были выполнены не в полном объеме); Осуществлять финансовые операции , выгоду от которых получат члены «черного списка». В данном случае официально разъяснить , что именно попадает под это определение , сможет Центробанк. Власти наделили его необходимыми полномочиями.

Путин поручил правительству за 10 дней определить «дополнительные категории», по которым можно будет судить, относится ли то или иное экономическое действие к запрещенным, пишет Газета.Ru.

Кроме перечисленных ограничений, власти запретили вывозить из России некоторые категории продукции и сырья, изготовленные или добытые на российской территории. Запрет будет работать в том случае, если такую продукцию или сырье будут поставлять в пользу фигурантов «черного списка». Также они сами не смогут заниматься подобными поставками.

Обоснование

В указе президента есть обоснование ответной реакции России. Сказано, что власти пошли на этот шаг «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». В документе подчеркивается, что эти недружественные действия направлены на «незаконное лишение» или ограничение права собственности, которое есть у России, россиян и российских юрлиц. Документ подытоживает, что ответный шаг Москвы нужен для «защиты национальных интересов России».

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин заявил о провале «экономического блицкрига» Запада.