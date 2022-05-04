4 мая
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Политика

Путин подписал указ об ответных мерах на западные санкции. Что под запретом

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому можно будет заблокировать работу в России любой компании, если она попадет в «черный список».

Президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

Указ об ответе России на западные санкции называется «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Документ запрещает некоторые экономические действия с юридическими и физическими лицами, которых власти России внесут в специальный «черный список». Ограничения также коснутся организаций, находящихся под контролем фигурантов «черного списка».

<Окончательно «черный список» в России пока не согласован. Путин поручил правительству утвердить его за 10 дней.>

Конкретно новый документ запрещает:

  • Совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) с фигурантами российского «черного списка»;
  • Исполнять перед ними обязательства по уже совершенным сделкам (если эти обязательства не были ранее исполнены или были выполнены не в полном объеме);
  • Осуществлять финансовые операции, выгоду от которых получат члены «черного списка». В данном случае официально разъяснить, что именно попадает под это определение, сможет Центробанк. Власти наделили его необходимыми полномочиями.

Путин поручил правительству за 10 дней определить «дополнительные категории», по которым можно будет судить, относится ли то или иное экономическое действие к запрещенным, пишет Газета.Ru.

Кроме перечисленных ограничений, власти запретили вывозить из России некоторые категории продукции и сырья, изготовленные или добытые на российской территории. Запрет будет работать в том случае, если такую продукцию или сырье будут поставлять в пользу фигурантов «черного списка». Также они сами не смогут заниматься подобными поставками.

Обоснование

В указе президента есть обоснование ответной реакции России. Сказано, что власти пошли на этот шаг «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». В документе подчеркивается, что эти недружественные действия направлены на «незаконное лишение» или ограничение права собственности, которое есть у России, россиян и российских юрлиц. Документ подытоживает, что ответный шаг Москвы нужен для «защиты национальных интересов России».

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин заявил о провале «экономического блицкрига» Запада.

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