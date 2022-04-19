О провале «экономического блицкрига» Запада заявил Путин

За полтора месяца они выросли на 9,4%, а в годовом выражении — на 17,5. Глава государства заявил об этом на совещании по экономическим вопросам, сообщает сайт Кремля.

По словам Путина, санкции стали главным негативным фактором для экономики.

«Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах», — указал президент.

Путин считает, что «стратегия экономического блицкрига не удалась», пишет bfm.ru.

«Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвация их сбережений. Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом», — уверен российский лидер.

Президент призвал ЦБ и правительство принять дополнительные меры для поддержки россиян. Также он призвал ускорить переход на расчеты во внешней торговле в рублях и в национальных валютах стран, которые остаются надежными деловыми партнерами России.