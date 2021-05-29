Россиянан напомнили, как отдыхаем в июне

Как рассказал эксперт, дата относится к нерабочим праздничным дням. Однако 12 июня придется на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник, 14 июня.

«12 июня (суббота) — праздничный день, 13 июня (воскресенье) — выходной, 14 июня (понедельник) — выходной, перенесенный с субботы», — уточнил адвокат.

При этом для шестидневной рабочей недели переноса нет, потому что День России выпадает на рабочую субботу. При таком графике с 14 июня начинается стандартная рабочая неделя, в 12 и 13 июня будут праздничным и выходным днями соответственно.