29 мая 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Россиянан напомнили, как отдыхаем в июне

Россиянам напомнили, как отдыхаем в июне, пишет «Московский Комсомолец» .

Флаг России.
Флаг России.
Dmitry Dzhus, CC BY 2.0, part from original.

Как рассказал эксперт, дата относится к нерабочим праздничным дням. Однако 12 июня придется на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник, 14 июня.

«12 июня (суббота) — праздничный день, 13 июня (воскресенье) — выходной, 14 июня (понедельник) — выходной, перенесенный с субботы», — уточнил адвокат.

При этом для шестидневной рабочей недели переноса нет, потому что День России выпадает на рабочую субботу. При таком графике с 14 июня начинается стандартная рабочая неделя, в 12 и 13 июня будут праздничным и выходным днями соответственно.

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость