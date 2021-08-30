Россияне берут микрозаймы, чтобы собрать детей в школу

Число россиян, обратившихся в микрофинансовые организации ради того, чтобы купить детям все необходимое к школе, в августе выросло почти на 80%, пишет МК .

При этом данные финансового маркетплейса «Юником 24» не подтверждают этого показателя. По мнению аналитиков, опрошенных изданием, это может быть связано с тем, что заемщики стесняются своей низкой платежеспособности и не озвучивают реальную цель займа на маркетплейсе.

Даже по самым скромным оценкам число россиян, обратившихся за микрозаймами на школьные товары, составляет около 500 тыс. человек.

Родители российских школьников не укладываются в 10 тыс. рублей выплаты на подготовку детей к школе, предложенной федеральными властями.

Даже по официальным данным Росстата сборы мальчика в школу в этом году обойдутся в 19 тыс. рублей, девочки — 24 тыс, пишет «Росбалт». Однако россияне констатировали, что реальная стоимость нужной одежды, обуви и школьных принадлежностей у них выходит больше.