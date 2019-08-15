Россияне больше любят ходить за грибами, чем рыбачить или охотиться

Почти половина россиян (48%) любят собирать грибы и ягоды — такие данные получил в результате масштабного опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом рыбалка и охота остались далеко позади. Посидеть на берегу реки с удочкой любят 23% опрошенных россиян, а охотниками себя считают лишь 8% россиян.

Что касается грибов, то здесь предпочтения соотечественников разделились. Лидером среди российских грибников является белый гриб (52%). Наряду с ним они любят собирать подберезовики (35%) и подосиновики (33%). Замыкают топ наиболее популярных грибных сортов маслята (23%), грузди (21%) и лисички (20%).

За один поход каждый грибник собирает до 5 кг грибов, а в Сибири и того больше — до 7 кг. Тем не менее, по утверждению ВЦИОМ, самые заядлые грибники живут в Москве и Санкт-Петербурге.