20 декабря
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Жизнь

Россияне больше всего боятся болезней, инфляции и падения доходов

Больше всего россияне боятся серьезных болезней, инфляции и потери доходов, заявили исследователи аналитического центра НАФИ. Об этом пишет РБК.

Страх.
Страх.
CCO

Жители страны боятся сильно заболеть в 2023 году. О таком страхе рассказали 27% респондентов.

Кроме того, россияне опасаются потерять доходы (27%) и увеличить расходы из-за вызванного инфляцией роста цен (29%).

Еще 25% опрошенных беспокоятся за детей, 20% боятся новой волны пандемии COVID-19, 18% — терактов.

Потерять работу боятся 9%, лишиться возможности расплатиться по кредиту — 11%.

Также 8% респондентов переживают, что возникнет дефицит еды и препаратов, 7% опасаются стихийных бедствий.

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