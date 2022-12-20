Россияне больше всего боятся болезней, инфляции и падения доходов

Жители страны боятся сильно заболеть в 2023 году. О таком страхе рассказали 27% респондентов.
Кроме того, россияне опасаются потерять доходы (27%) и увеличить расходы из-за вызванного инфляцией роста цен (29%).
Еще 25% опрошенных беспокоятся за детей, 20% боятся новой волны пандемии COVID-19, 18% — терактов.
Потерять работу боятся 9%, лишиться возможности расплатиться по кредиту — 11%.
Также 8% респондентов переживают, что возникнет дефицит еды и препаратов, 7% опасаются стихийных бедствий.
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