25 апреля
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Жизнь

Россияне бросились изучать странные устройства, которые спрятаны в супермаркетах

Сотрудники и посетители торговых сетей стали находить странные электронные устройства, спрятанные в магазинах и супермаркетах, сообщает Hi-Tech.Mail.Ru.

Компьютер.
Компьютер.
СС0

Долгое время никто не обращал внимания на небольшие коробки, которые были замаскированы под обычные электрические распределительные блоки.

Первыми тревогу забили сотрудники службы безопасности одного из магазинов, когда обнаружили устройство, подключенное в розетку.

Оказалось, за пластиковым корпусом скрывалось устройство Raspberry Pi, которое представляет собой полноценный компьютер размером всего 8,5 см на 5,5 см, не имеющий никакого отношения к магазину.

Отмечается, что хакеры используют такие микрокомпьютеры в качестве WiFi-радаров для сбора MAC-адресов со смартфонов. Так, чтобы не привлекать лишнее внимание, злоумышленники стали прятать такие устройства в супермаркетах, в которых есть слепые зоны камер видеонаблюдения, что позволяет им анализировать трафик удаленно.

Одноплатные компьютеры популярны среди хакеров и могут использоваться для разных мошеннических операций — от незаконного майнинга криптовалют до взлома банкоматов, указывает Газета.Ru. При помощи такого гаджета можно открыть шлагбаум.

Ранее россияне бросились скупать лопаты.

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