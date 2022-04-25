Россияне бросились изучать странные устройства, которые спрятаны в супермаркетах

Сотрудники и посетители торговых сетей стали находить странные электронные устройства, спрятанные в магазинах и супермаркетах, сообщает Hi-Tech.Mail.Ru.

Долгое время никто не обращал внимания на небольшие коробки, которые были замаскированы под обычные электрические распределительные блоки.

Первыми тревогу забили сотрудники службы безопасности одного из магазинов, когда обнаружили устройство, подключенное в розетку.

Оказалось, за пластиковым корпусом скрывалось устройство Raspberry Pi, которое представляет собой полноценный компьютер размером всего 8,5 см на 5,5 см, не имеющий никакого отношения к магазину.

Отмечается, что хакеры используют такие микрокомпьютеры в качестве WiFi-радаров для сбора MAC-адресов со смартфонов. Так, чтобы не привлекать лишнее внимание, злоумышленники стали прятать такие устройства в супермаркетах, в которых есть слепые зоны камер видеонаблюдения, что позволяет им анализировать трафик удаленно.

Одноплатные компьютеры популярны среди хакеров и могут использоваться для разных мошеннических операций — от незаконного майнинга криптовалют до взлома банкоматов, указывает Газета.Ru. При помощи такого гаджета можно открыть шлагбаум.

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