Россияне бросились скупать лекарства от похмелья

Повышенный спрос на лекарства от похмелья фиксируется в российских аптеках.

Как провести новогодние праздники без изжоги и похмелья!

Чаще всего такие препараты покупали в марте и сентябре, когда людей отправляли в вынужденный отпуск и на удаленную работу.

В обычные годы рост продаж лекарств от похмелья фиксируется на 8 марта, но в этом году коронавирус внес коррективы.

«Нынешней весной и осенью люди закупались различными лекарствами впрок, сметая всё что можно в ожидании локдауна», — цитируют «Известия» гендиректора DSM Group Сергея Шуляка.

Осенью спрос на лекарства от похмелья вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С 16 по 30 марта в аптеках было реализовано в 2,5 раза больше препаратов, чем за тот же период 2019 года, пишет News.ru.

Новый рост продаж препаратов, по мнению эксперта, придется на новогодние праздники.

По мнению специалистов, рост продаж «антипохмелинов» связан с негативными эмоциями, вызванными пандемией коронавируса.