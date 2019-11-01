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Жизнь

Большинство россиян считают День народного единства просто выходным

Каждый второй россиянин рассматривает День народного единства 4 ноября как дополнительный выходной день и предпочитают провести его в кругу семьи. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на опрос портала Superjob.ru.

Россияне отпраздновали День народного единства.
Россияне отпраздновали День народного единства.
instagram.com/haritonova_lana

Опрос показал, что лишь 16% респондентов воспринимают 4 ноября в качестве официального государственного праздника. Лишь 5% опрошенных прямо и принципиально заявили, что День народного единства для них — не праздник.

Еще 3% опрошенных считают, что 4 ноября — это упраздненный в России День Октябрьской социалистической революции.

Личные и семейные праздники, такие как как дни рождения, годовщины знакомства или свадьбы, выпали на этот день у 3% участников опроса.

Лишь 5% опрошенных планируют в День народного единства принять участие в митинге или демонстрации.

Всего в опросе приняли участие 1600 человек из 278 населенных пунктов страны.

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