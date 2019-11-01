Большинство россиян считают День народного единства просто выходным

Опрос показал, что лишь 16% респондентов воспринимают 4 ноября в качестве официального государственного праздника. Лишь 5% опрошенных прямо и принципиально заявили, что День народного единства для них — не праздник.
Еще 3% опрошенных считают, что 4 ноября — это упраздненный в России День Октябрьской социалистической революции.
Личные и семейные праздники, такие как как дни рождения, годовщины знакомства или свадьбы, выпали на этот день у 3% участников опроса.
Лишь 5% опрошенных планируют в День народного единства принять участие в митинге или демонстрации.
Всего в опросе приняли участие 1600 человек из 278 населенных пунктов страны.