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Жизнь

Россияне чтут память погибших моряков-подводников: 35 лет со дня катастрофы

В России 7 апреля вспоминают трагическое событие — аварию на атомной подводной лодке К-278 «Комсомолец» в 1989 году. В этом году со дня катастрофы — 35 лет.

Подводная лодка К-278 "Комсомолец", 1 января 1986 года.
Подводная лодка К-278 "Комсомолец", 1 января 1986 года.
wikipedia.org

В тот день «Комсомолец» завершал дальнее плавание в Норвежском море, когда на борту возник пожар, напоминают "Известия".

ЧП повлекло за собой разгерметизацию корпуса. Попытки экипажа ликвидировать последствия оказались безрезультатны — после шести часов усилий подводников субмарина все-таки пошла ко дну.

Подводная лодка затонула на глубине 1680 км, в 180 км к юго-западу от острова Медвежий.

В воде оказались около 60 человек — 42 из них погибли из-за переохлаждения.

На дне

Сам «Комсомолец» до сих пор покоится на морском дне.

Радиация

Проведенные в 1989–1998 годах экспедиции показали, что радиационной опасности объект не представляет.

Причина возгорания до сих пор не установлена.

Скорбь

В этот день россияне вспоминают не только экипаж «Комсомольца», но и всех моряков, которые служили в сложнейших условиях глубин океана. И погибли.

Это день скорби и воспоминаний о мужестве и самопожертвовании этих людей.

О "Курске"

Ранее адмирал назвал причину трагедии с подлодкой "Курск". Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов заявил в 2021 году, что атомная подводная лодка «Курск» затонула в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО.

По его словам, следившая за «Курском» подлодка не смогла обеспечить безопасность из-за плохих условий в море и слишком сильно сблизилась с российской субмариной либо маневр "Курска" привел к потере контакта.

Официально

По официальной версии, российская подлодка погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к детонации.

"Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях Северного флота, погибли.

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