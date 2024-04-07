Россияне чтут память погибших моряков-подводников: 35 лет со дня катастрофы

В тот день «Комсомолец» завершал дальнее плавание в Норвежском море, когда на борту возник пожар, напоминают "Известия".
ЧП повлекло за собой разгерметизацию корпуса. Попытки экипажа ликвидировать последствия оказались безрезультатны — после шести часов усилий подводников субмарина все-таки пошла ко дну.
Подводная лодка затонула на глубине 1680 км, в 180 км к юго-западу от острова Медвежий.
В воде оказались около 60 человек — 42 из них погибли из-за переохлаждения.
На дне
Сам «Комсомолец» до сих пор покоится на морском дне.
Радиация
Проведенные в 1989–1998 годах экспедиции показали, что радиационной опасности объект не представляет.
Причина возгорания до сих пор не установлена.
Скорбь
В этот день россияне вспоминают не только экипаж «Комсомольца», но и всех моряков, которые служили в сложнейших условиях глубин океана. И погибли.
Это день скорби и воспоминаний о мужестве и самопожертвовании этих людей.
О "Курске"
Ранее адмирал назвал причину трагедии с подлодкой "Курск". Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов заявил в 2021 году, что атомная подводная лодка «Курск» затонула в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО.
По его словам, следившая за «Курском» подлодка не смогла обеспечить безопасность из-за плохих условий в море и слишком сильно сблизилась с российской субмариной либо маневр "Курска" привел к потере контакта.
Официально
По официальной версии, российская подлодка погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к детонации.
"Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях Северного флота, погибли.
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