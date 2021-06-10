Россияне делятся в соцсетях снимками кольцеобразного затмения

Это первое с 1966 года кольцеобразное затмение Солнца. Его было видно и из Барнаула. Желающие наблюдали с площадки Барнаульского планетария. Максимальную фазу в Алтайском крае снял местный фотограф grad.i.ent (на фото выше).

В соцсетях можно найти любительские снимки из разных частей России:

Кольцеобразное солнечное затмение 10 июня 2021 года транслировал на YouTube Московский планетарий. Все, у кого не нашлось под рукой специальных солнечных фильтров или сварочных очков с защитным оттенком не менее 14, могут посмотреть на уникальное явление онлайн.

Комментирует трансляцию лектор планетария, научный сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Осокин. Он рассказывает также о Солнце в целом, о страхе людей перед его исчезновением, причинах затмений и многом другом.