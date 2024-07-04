4 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь
Erid: F7NfYUJCUneLsXMReDdM

Россияне гораздо чаще стали пользоваться режимом «не беспокоить»

Специалисты МегаФона проанализировали обезличенную статистику подключений и использования виртуального ассистента Ева. Оказалось, что за последние полгода количество пользователей этого голосового помощника выросло на 20 %, а активацию дополнительных опций стали выполнять в 20 раз чаще.

На 20% выросло количество пользователей виртуального ассистента Ева.
На 20% выросло количество пользователей виртуального ассистента Ева.
Фото предоставила пресс-служба МегаФона.

Число клиентов МегаФона, использующих виртуального ассистента Еву, выросло на 20% с начала года и достигло 11,7 млн. Статистика показывает, что абоненты стали чаще доверять помощнику ответы на входящие вызовы: за последние полгода звонки с неизвестных номеров на 23% чаще переводили на виртуального помощника. Сейчас Ева принимает в среднем по 44 звонка в месяц за каждого абонента, подключившего услугу, а всего на одного такого абонента ежемесячно приходится порядка 240 входящих звонков.

По данным МегаФона, мужчины подключают Еву в 1,5 раза чаще женщин. За прошедшие полгода общая длительность всех звонков, которые приняла Ева, составила почти 2 млн часов, что эквивалентно 227 годам. 24,4% всех звонков пришлись на спам.

Наиболее востребован виртуальный ассистент оказался среди абонентов от 21 до 50 лет — это может говорить о том, что услуга особенно нужна активно работающему населению, чтобы не отвлекаться от рабочих задач. Реже её подключают россияне старше 50 лет, а также «зумеры» моложе 20 лет. Больше всего пользователей голосового помощника Ева проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге.

Подключать помощника с расширенным функционалом Ева+ с начала года стали в 20 раз чаще. Самыми популярными услугами, доступными в платной версии Ева+, стали новые характеры секретаря (любимым персонажем абонентов оказалась Ева Тренди — модная девушка с мягким голосом, следящая за трендами и модой), а также возможность задавать персональный текст приветствия, которое робот-секретарь озвучивает звонящему. Этими опциями воспользовались по 33% абонентов.

Третьей по популярности функцией Евы+ стал режим «не беспокоить» — за полгода востребованность этой опции выросла в 4 раза. Она дает абоненту возможность заблокировать и перенаправить на секретаря все входящие звонки: клиенты могут выбрать период действия режима от 1 часа до 14 дней. Этот функционал работает без доплат даже в роуминге, что делает его особенно ценным в период отпусков. Интересно, что многие пользователи режима «не беспокоить» активируют его на максимальный период и продлевают после его истечения: такие абоненты предпочитают общаться исключительно в мессенджерах, а все входящие звонки доверить секретарю.

Сегодня стала абсолютно нормальной ситуация, когда люди игнорируют звонки с незнакомых номеров. При этом у клиента всегда есть риск пропустить действительно важный звонок. Ева в таких случаях либо подскажет, полезный звонок или нежелательный, либо возьмет ситуацию в свои руки и сама пообщается с незнакомцем, если клиент заблокировал эту категорию номеров и доверил её голосовому ассистенту. После разговора Ева пришлет клиенту как голосовое сообщение, так и расшифровку звонков, которые позволят понять, надо перезванивать или нет, — отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • ПАО «МегаФон»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Все события
Фестиваль «Снова в СССР»
Гончарный фестиваль «Manos»
Выставка «Палитра первых шагов»
Погрузись в мир Пушкина
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость