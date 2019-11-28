Россияне любят своих кошек больше всех в мире

Вот некоторые цифры и факты, которые публикует ВЦИОМ в подтверждение своего вывода.
68% россиян держат дома домашних животных, на первом месте — кошки, на втором — собаки.
20% опрошенных заявили, что взяли домой кошек из любви к ним.
11% владельцев кошек любя с ними путешествовать.
48% опрошенных допускают, что в будущем могут взять питомца из приюта для животных.
39% опрошенных держат дома беспородную кошку.
«Россия является одной из стран с наибольшим количеством семей, в которых проживают домашние питомцы. Согласно международному онлайн-исследованию, проведенному в 2016 г. в 22 странах мира компанией Gfk, эта доля составила 73% наряду с 80% среди населения Мексики и Аргентины, 75% - Бразилии и 70% - США», — сообщает в своем пресс-релизе ВЦИОМ.