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28 ноября
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Жизнь

Россияне любят своих кошек больше всех в мире

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал предварительные итоги большого исследования, которые показали: россияне — самая котолюбивая нация в мире.

Кошка и девушка.
Кошка и девушка.
Анна Зайкова, altapress.ru

Вот некоторые цифры и факты, которые публикует ВЦИОМ в подтверждение своего вывода.

68% россиян держат дома домашних животных, на первом месте — кошки, на втором — собаки.

20% опрошенных заявили, что взяли домой кошек из любви к ним.

11% владельцев кошек любя с ними путешествовать.

48% опрошенных допускают, что в будущем могут взять питомца из приюта для животных.

39% опрошенных держат дома беспородную кошку.

«Россия является одной из стран с наибольшим количеством семей, в которых проживают домашние питомцы. Согласно международному онлайн-исследованию, проведенному в 2016 г. в 22 странах мира компанией Gfk, эта доля составила 73% наряду с 80% среди населения Мексики и Аргентины, 75% - Бразилии и 70% - США», — сообщает в своем пресс-релизе ВЦИОМ.

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