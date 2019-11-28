Россияне любят своих кошек больше всех в мире

Вот некоторые цифры и факты, которые публикует ВЦИОМ в подтверждение своего вывода.

68% россиян держат дома домашних животных, на первом месте — кошки, на втором — собаки.

20% опрошенных заявили, что взяли домой кошек из любви к ним.

11% владельцев кошек любя с ними путешествовать.

48% опрошенных допускают, что в будущем могут взять питомца из приюта для животных.

39% опрошенных держат дома беспородную кошку.