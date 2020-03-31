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Жизнь

Россияне массово скупают алкоголь, считая его «микстурой против коронавируса»

Глава «Трезвой России» Султан Хамзаев пожаловался премьер-министру Михаилу Мишустину на то, что россияне покупают алкоголь из-за COVID-19, сообщает РИА «Новости».

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0.

В письме к Мишустину говорится, что почти 70% россиян считают, что потребление алкоголя снижает риск заражения коронавирусом.

При этом 90% граждан причиной массовой закупки спиртного называют именно введение мер против распространения инфекции.

«С момента объявления правительством РФ ограничений в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции (самоизоляция граждан старше 65 лет, закрытие развлекательных заведений и пр.) граждане начали массово скупать алкогольные напитки в торговых точках <…> Основной причиной массовой закупки спиртного граждане называют введение карантина (90% опрошенных)», — говорится в обращении Хамзаева.

По его словам, россияне верят, что потребление алкоголя внутрь поможет в дезинфекции всего организма — 69% опрошенных уверены в этом.

Конфеты с алкоголем изъяли сотрудники безопасности.
Конфеты с алкоголем изъяли сотрудники безопасности.
Пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.

Лишь 5% граждан, как показало исследование, планируют использовать алкоголь в качестве антисептика.

«Наибольшим спросом среди алкогольной продукции пользуется водка (65%), вино (53%). Опрошенные также увеличили покупку пивной продукции (40%)», — говорится в письме.

Мониторинг «Трезвой России» проводился методом опроса на улицах и посредством телефонных звонков с 1 по 28 марта 2020 года. Участие приняли более 6000 человек, проживающих в 60 регионах страны.

Ранее Хамзаев попросил Мишустина ограничить продажу алкоголя из-за инфекции вплоть до полного запрета.

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