Россияне могут помахать рукой пролетающей в небе космической станции

Он призвал соотечественников помахать рукой космонавтам, когда те заметят на небосклоне движущуюся светящуюся точку.

Пролет станции над территорией России можно будет наблюдать до 4 февраля.

«До 4 февраля при ясной погоде у вас снова есть шанс помахать нам! Если ваши окна выходят на юг, то даже не придется выходить на улицу в нынешнюю погоду», — написал Кудь-Сверчков на своей странице во «ВКонтакте».

МКС при наблюдении с Земли будет похожа на яркую звезду, поднимающуюся над западом. Станция достигнет наивысшей точки на юге, после чего двинется в сторону восточной части небосклона, пишет News.ru.

«По мере своего движения станция меняет блеск, в пике зачастую сильно превосходя Юпитер и в некоторые из пролетов лишь немного не дотягивая до Венеры», — добавил космонавт.

МКС. vk.com/olegmks

Чтобы рассчитать время пролета для своего города, вам нужно перейти на сайт — https://vk.cc/bXmCPv ввести свое местоположение, и в разделе «МКС» будет представлена таблица с временами и высотой пролета.

Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

Между тем 20 января Международной космической станции снова перестала функционировать система получения кислорода, сообщает «Интерфакс». Сама система получения кислорода ломалась до этого уже шесть раз, 14,17,19 и 21 октября, 10 и 12 декабря.