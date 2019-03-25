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25 марта
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Жизнь

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

«Известия» сообщили о том, что осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы. Такие опасения возникают у участников рынка из-за запрета на реализацию пораженной видимыми паразитами рыбы, который вступает в силу 1 сентября.

Ярмарка камчатской рыбы
Ярмарка камчатской рыбы
Анна Зайкова

Ограничения содержатся в положениях техрегламента ЕАЭС. Однако в нем есть неточность: не сказано, речь идет о живых или погибших организмах.

В Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка считают, что эта неточность позволит контролирующим органам снимать с прилавков любую продукцию. Дело в том, что в любой рыбе даже после обработки остаются паразиты. Розница может столкнуться с дефицитом товаров.

В пресс-службе Минсельхоза прокомментировали, что новые правила позволят контролировать качество продукции без создания необоснованных барьеров для торговли и переработки.

Несмотря на это, Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров готовит обращение в Минсельхоз о том, что в законодательство необходимо внести поправки.

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