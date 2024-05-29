29 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Россияне начали есть в три раза больше бургеров

Россияне стали есть бургеры в три раза чаще за последние 10 лет. Об этом пишет Lenta.ru.

Исследователи выяснили, что за последние десять лет ежегодное потребление бургеров среди россиян увеличилось более чем на 200%. В 2023 году было куплено 50,7 млн бургеров, что на 212% больше, чем в 2014 году, когда было продано 16 млн. Всего за прошедший год посетители купили более 121 млн бургеров.

Такая динамика может быть связана с несколькими факторами. Один из них — изменение потребительских привычек россиян и повышение доступности этого блюда.

В компании «Бургер Кинг» объяснили такой скачок расширением сетей ресторанов быстрого питания в России, созданием и развитием агрегаторов доставок еды, а также изменением предпочтений потребителей в сторону удобства и скорости обслуживания.

Ранее сообщалось, что сеть "Вкусно и точка" повысит цены на популярные бургеры.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Звучит гармошка Игоря Растеряева
Куда отдать детей на лето?
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость