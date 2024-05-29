Россияне стали есть бургеры в три раза чаще за последние 10 лет. Об этом пишет Lenta.ru.

Исследователи выяснили, что за последние десять лет ежегодное потребление бургеров среди россиян увеличилось более чем на 200%. В 2023 году было куплено 50,7 млн бургеров, что на 212% больше, чем в 2014 году, когда было продано 16 млн. Всего за прошедший год посетители купили более 121 млн бургеров.

Такая динамика может быть связана с несколькими факторами. Один из них — изменение потребительских привычек россиян и повышение доступности этого блюда.

В компании «Бургер Кинг» объяснили такой скачок расширением сетей ресторанов быстрого питания в России, созданием и развитием агрегаторов доставок еды, а также изменением предпочтений потребителей в сторону удобства и скорости обслуживания.

Ранее сообщалось, что сеть "Вкусно и точка" повысит цены на популярные бургеры.

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