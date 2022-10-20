20 октября
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Жизнь

Сеть «Вкусно и точка» повысит цены на популярные бургеры

Сеть общепита «Вкусно и точка» повысит цены из-за роста себестоимости продуктов. Изменения коснутся шести бургеров.

Бургер. Еда.
Бургер. Еда.
СС0

Подорожают чизбургер, двойной чизбургер, «Гранд», «Двойной гранд», «Гранд де люкс», «Биг спешиал джуниор». В среднем их цена увеличится от 5 до 10%, пишет РБК.

Компания при этом отметила, что несмотря на это, цены на их продукцию остаются одними из самых низких среди конкурентов.

Напомним, сеть «Вкусно и точка» — это переименованный «Макдоналдс», который в марте покинул российский рынок.

Бизнес приобрел предприниматель из Новокузнецка, ооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, чья компания «Гид» управляла 25 ресторанами сети в Сибири.

Ранее владелец барнаульской сети «Грильница» оценил шансы «Вкусно и точка» на успех.

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