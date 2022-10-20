Сеть «Вкусно и точка» повысит цены на популярные бургеры

Подорожают чизбургер, двойной чизбургер, «Гранд», «Двойной гранд», «Гранд де люкс», «Биг спешиал джуниор». В среднем их цена увеличится от 5 до 10%, пишет РБК.

Компания при этом отметила, что несмотря на это, цены на их продукцию остаются одними из самых низких среди конкурентов.

Напомним, сеть «Вкусно и точка» — это переименованный «Макдоналдс», который в марте покинул российский рынок.

Бизнес приобрел предприниматель из Новокузнецка, ооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, чья компания «Гид» управляла 25 ресторанами сети в Сибири.

Ранее владелец барнаульской сети «Грильница» оценил шансы «Вкусно и точка» на успех.