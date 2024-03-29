Россияне начали скупать одну категорию товаров

В марте текущего года россияне бросились покупать инструменты и технику для сада. Об этом пишет Lenta.ru.

Больше всего данную категорию товара начали скупать в Челябинске. А также в Омске и Петербурге.

Продажи товаров из категории «‎Мотоблоки» выросли на 39% по сравнению с мартом прошлого года. Лидерами стали краснодарцы.

Воздуходувки в марте текущего года начали покупать на 24% чаще. Наибольший интерес проявили жители Новосибирска.

При этом поливные установки начали покупать на 22% меньше. Также перестали интересоваться товарами из категории «культиваторы» (минус 13%).

Ранее сообщалось, что дачников призвали посыпать грядки пылью для богатого урожая клубники.

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