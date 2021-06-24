24 июня
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Жизнь

Россияне нашли труп на пляже, но продолжили купаться и загорать

В Нижнем Новгороде горожане на пляже накрыли тело утонувшего мужчины пакетом и продолжили отдыхать, пишет «Мой Альметьевск».

Пляж, жара.
Пляж, жара.
CC0

23-летний мужчина утонул на озере на Щелоковском хуторе. Его тело лежало на пляже, кто-то накрыл голову погибшего пакетом и все отдыхающие продолжали купаться и загорать рядом, не обращая на него внимания. Видеозапись с места происшествия появилась в телеграм-канале «Нижний № 1».

По факту гибели молодого человека организована доследственная проверка. Установлено, что он пришел купаться с компанией знакомых, те не сразу заметили отсутствие товарища.

В день гибели он жаловался на боли в сердце, но все равно пошел купаться. На теле не обнаружено следов насильственной смерти.

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