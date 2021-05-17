Россияне назвали главные минусы и плюсы интернета

Основными недостатками интернета россияне считают отсутствие контроля за информацией и ее достоверностью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Главным минусом «всемирной паутины» 61% опрошенных россиян назвали отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности.

Обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей не устраивают 55% респондентов, а 41% указали на агрессию и нетерпимость в социальных сетях.

«39% опрошенных убеждены, что интернет отнимает слишком много времени, а 35% граждан считают, что он отвлекает от реальной жизни», — выяснили социологи.

Самыми полезными функциями интернета россияне назвали: поиск информации (93%), заказ товаров и услуг (65%), а также оплату товаров, услуг и денежные переводы (64%).

Просмотр кино и видео отметили 61% опрошенных, общение в соцсетях (59%), спортивные трансляции (18%) и игровой контент (17%).

Исследование провели 8−13 мая среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.