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Жизнь

Россияне назвали необходимый уровень пенсии

Россияне, которые в обозримом будущем уйдут на заслуженный отдых, назвали размер дохода, который им необходим, а также те блага, которые хотелось бы иметь, пишут «Известия».

Пенсионеры. Всегда вместе.
Пенсионеры. Всегда вместе.
Pixabay.com

Как показал опрос граждан 45−60 лет, для достойной жизни после окончания трудовой деятельности им нужно:

  • собственное жилье (98% респондентов),
  • качественная медицина, в том числе платная (97%),
  • полноценное питание не только дома, но и в кафе и ресторанах (96%),
  • возможность заниматься спортом или другим хобби (96%),
  • современная бытовая техника (95%),
  • доступ к культурным ценностям (театрам, выставкам, книгам и т. д., 95%),
  • возможность самостоятельно организовывать свою жизнь (90%).

НПФ Сбербанка выяснил, что медианный ежемесячный доход, необходимый для поддержания желаемого стандарта качества жизни пожилых людей, респонденты оценили в 45,6 тыс. рублей. Что примерно в три раза больше, чем средняя пенсия на этот год.

Однако в ряде городов стоимость комфортного существования значительно превышает эту цифру. Москвичи оценивают свой комфорт на пенсии в 65,1 тыс. рублей в месяц, владивостокцы — в 57,1 тыс., петербуржцы — в 55,4 тыс, хабаровчане — в 52,4 тыс.

Самыми непритязательными оказались жители Рязани: они полагают, что для достойной жизни на пенсии достаточно 38,5 тыс. Относительно небольшие запросы у жителей Ульяновска (38,6 тыс.), Астрахани (38, 8 тыс.) и Пензы (39,9 тыс.).

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