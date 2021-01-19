Россияне назвали необходимый уровень пенсии

Как показал опрос граждан 45−60 лет, для достойной жизни после окончания трудовой деятельности им нужно:
- собственное жилье (98% респондентов),
- качественная медицина, в том числе платная (97%),
- полноценное питание не только дома, но и в кафе и ресторанах (96%),
- возможность заниматься спортом или другим хобби (96%),
- современная бытовая техника (95%),
- доступ к культурным ценностям (театрам, выставкам, книгам и т. д., 95%),
- возможность самостоятельно организовывать свою жизнь (90%).
НПФ Сбербанка выяснил, что медианный ежемесячный доход, необходимый для поддержания желаемого стандарта качества жизни пожилых людей, респонденты оценили в 45,6 тыс. рублей. Что примерно в три раза больше, чем средняя пенсия на этот год.
Однако в ряде городов стоимость комфортного существования значительно превышает эту цифру. Москвичи оценивают свой комфорт на пенсии в 65,1 тыс. рублей в месяц, владивостокцы — в 57,1 тыс., петербуржцы — в 55,4 тыс, хабаровчане — в 52,4 тыс.
Самыми непритязательными оказались жители Рязани: они полагают, что для достойной жизни на пенсии достаточно 38,5 тыс. Относительно небольшие запросы у жителей Ульяновска (38,6 тыс.), Астрахани (38, 8 тыс.) и Пензы (39,9 тыс.).