Россияне назвали необходимый уровень пенсии

Россияне, которые в обозримом будущем уйдут на заслуженный отдых, назвали размер дохода, который им необходим, а также те блага, которые хотелось бы иметь, пишут «Известия».

Как показал опрос граждан 45−60 лет, для достойной жизни после окончания трудовой деятельности им нужно:

собственное жилье ( 98% респондентов),

98% респондентов), качественная медицина , в том числе платная ( 97%),

в том числе платная 97%), полноценное питание не только дома , но и в кафе и ресторанах ( 96%),

но и в кафе и ресторанах 96%), возможность заниматься спортом или другим хобби ( 96%),

96%), современная бытовая техника ( 95%),

95%), доступ к культурным ценностям ( театрам , выставкам , книгам и т. д., 95%),

театрам выставкам книгам и т. д., 95%), возможность самостоятельно организовывать свою жизнь ( 90%).

НПФ Сбербанка выяснил, что медианный ежемесячный доход, необходимый для поддержания желаемого стандарта качества жизни пожилых людей, респонденты оценили в 45,6 тыс. рублей. Что примерно в три раза больше, чем средняя пенсия на этот год.

Однако в ряде городов стоимость комфортного существования значительно превышает эту цифру. Москвичи оценивают свой комфорт на пенсии в 65,1 тыс. рублей в месяц, владивостокцы — в 57,1 тыс., петербуржцы — в 55,4 тыс, хабаровчане — в 52,4 тыс.

Самыми непритязательными оказались жители Рязани: они полагают, что для достойной жизни на пенсии достаточно 38,5 тыс. Относительно небольшие запросы у жителей Ульяновска (38,6 тыс.), Астрахани (38, 8 тыс.) и Пензы (39,9 тыс.).