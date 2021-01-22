Россияне назвали самое эффективное ведомство

По мнению респондентов, эффективнее всего свою работу выполняет министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС). Также в рейтинг вошли Минобороны, МИД, МВД и Минздрав.
Реже всего россияне называли в числе эффективных министерства, которые отвечают за финансы, экономику и социальную политику.
Это связано с неудовлетворенностью людей своим социально-экономическим положением, пишут «Известия». На оценку гражданами работы ведомств влияет их упоминаемость в СМИ и отношение к их главам.
В 2003 году первую строчку в аналогичном рейтинге так же занимало МЧС, пишет News.ru.
«МЧС и Минобороны традиционно пользуются популярностью. Объяснимы и позиции МИДа. И это феномен восприятия. Часто успехи России во внешней политике, которые связаны непосредственно с действиями президента, люди записывают на счет МИДа», — считает политолог Дмитрий Фетисов.