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Жизнь

Россияне назвали самое эффективное ведомство

Холдинг «Ромир» провел исследование, в котором эксперты выясняли у граждан России, какое ведомство наиболее эффективно

МЧС устраняли последствия урагана в Барнауле, 13 июня 2020 год
МЧС устраняли последствия урагана в Барнауле, 13 июня 2020 год
22.mchs.gov.ru

По мнению респондентов, эффективнее всего свою работу выполняет министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС). Также в рейтинг вошли Минобороны, МИД, МВД и Минздрав.

Реже всего россияне называли в числе эффективных министерства, которые отвечают за финансы, экономику и социальную политику.

Это связано с неудовлетворенностью людей своим социально-экономическим положением, пишут «Известия». На оценку гражданами работы ведомств влияет их упоминаемость в СМИ и отношение к их главам.

В 2003 году первую строчку в аналогичном рейтинге так же занимало МЧС, пишет News.ru.

«МЧС и Минобороны традиционно пользуются популярностью. Объяснимы и позиции МИДа. И это феномен восприятия. Часто успехи России во внешней политике, которые связаны непосредственно с действиями президента, люди записывают на счет МИДа», — считает политолог Дмитрий Фетисов.

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