Россияне назвали самое эффективное ведомство

Холдинг «Ромир» провел исследование, в котором эксперты выясняли у граждан России, какое ведомство наиболее эффективно

По мнению респондентов, эффективнее всего свою работу выполняет министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС). Также в рейтинг вошли Минобороны, МИД, МВД и Минздрав.

Реже всего россияне называли в числе эффективных министерства, которые отвечают за финансы, экономику и социальную политику.

Это связано с неудовлетворенностью людей своим социально-экономическим положением, пишут «Известия». На оценку гражданами работы ведомств влияет их упоминаемость в СМИ и отношение к их главам.

В 2003 году первую строчку в аналогичном рейтинге так же занимало МЧС, пишет News.ru.