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Жизнь

Россияне назвали свои главные страхи

Главными страхами опрошенных россиян стали болезни близких, война и произвол властей, пишет РБК со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Владимир Путин и россияне.
Владимир Путин и россияне.
kremlin.ru

В пятерку самых сильных страхов также вошли болезнь и бедность. Страх произвола властей поднялся с седьмой строчки (2014 год) на третью.

Боязнь возврата к репрессиям и ужесточения политического режима также поднялись в рейтинге по сравнению с 2014 годом.

По мнению замдиректора «Левада-центра» Дениса Волкова, боязнь произвола властей выросла как реакция на пенсионную реформу и рост претензий к власти в связи со снижением реальных доходов населения, пишет polit.ru.

Опрос проведен среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 регионах.

В конце сентября 59% опрошенных россиян назвали рост цен самой острой проблемой, сообщил «Левада-центр». 24% респондентов больше всего тревожат кризисные явления в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве. Еще 18% обеспокоены наплывом мигрантов.

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