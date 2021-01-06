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Жизнь

Россияне перестали смотреть культовый новогодний фильм, чем расстроили Эрнста и «Первый канал»

Стало известно о предпочтениях россиян в канун Нового года. По данным компании «Mediascope», самым популярным вещателем за экранные сутки 31 декабря стала «Россия-1». Результаты исследования публикует РБК.

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
www.kinopoisk.ru

Сообщается, что флагмана ВГТРК в последний день года смотрели в среднем 5,4 млн россиян. Аудитория «Первого» составила в среднем 5,2 млн человек по стране.

Отмечается, что уже второй год подряд телеканал, показывающий 31 декабря главную новогоднюю ленту страны «Ирония судьбы, или С легким паром», проигрывает борьбу за новогоднего зрителя.

До 2019 года показ ленты был настолько значимым эфирным событием, что обеспечивал абсолютную победу вещателю в телерейтингах.

РБК уточняет, что рейтинге самых популярных программ 2020 года даже комедия «Иван Васильевич меняет профессию», показанная «Россией-1» обошла «Иронию судьбы».

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