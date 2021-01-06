Россияне перестали смотреть культовый новогодний фильм, чем расстроили Эрнста и «Первый канал»

Сообщается, что флагмана ВГТРК в последний день года смотрели в среднем 5,4 млн россиян. Аудитория «Первого» составила в среднем 5,2 млн человек по стране.
Отмечается, что уже второй год подряд телеканал, показывающий 31 декабря главную новогоднюю ленту страны «Ирония судьбы, или С легким паром», проигрывает борьбу за новогоднего зрителя.
До 2019 года показ ленты был настолько значимым эфирным событием, что обеспечивал абсолютную победу вещателю в телерейтингах.
РБК уточняет, что рейтинге самых популярных программ 2020 года даже комедия «Иван Васильевич меняет профессию», показанная «Россией-1» обошла «Иронию судьбы».