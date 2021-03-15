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Жизнь

Россияне планируют соблюдать пост, но не все знают, когда он начнется

Соблюдать Великий пост в этом году планирует каждый восьмой православный россиянин. Но не все из них знают, что начался он 15 марта, выяснил ВЦИОМ.

Трапеза в Великий пост
Трапеза в Великий пост
Анна Зайкова

Согласно опросу, 66% россиян — это православные люди, чаще всего в возрасте от 35 лет.

Православные посты соблюдают четверть россиян (29%), из них 16% — некоторые из постов, но не все, а 11% — только Великий православный пост. Женщины чаще соблюдают посты, чем мужчины (33% против 23%).

В этом году Великий пост соблюдать пост будут 13% россиян. 64% опрошенных ответили, что не будут поститься.

Точную дату начала Великого поста — 15 марта — назвали только 14% россиян (19% среди православных). Чуть больше людей помнят, что он начинается после Масленицы. 45% православных не знают точных дат начала и завершения поста.

Постящиеся отказываются от алкоголя (21%), дурных мыслей (19%), подают милостыню (19%), не матерятся (18%), посещают церковные службы (17%), отказываются от жирной и животной пищи (16%).

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